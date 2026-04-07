Сколько территорий уже вернули к использованию?

С начала полномасштабной войны в Украине удалось вернуть к использованию 40,7 тысяч квадратных километров территорий, сообщают в Кабмине. Из них 15,1 тысяч гектаров – это сельскохозяйственные земли, разминированы в рамках государственной программы гуманитарного разминирования.

Несмотря на это, страна до сих пор остается наиболее заминированной в мире: более 130 тысяч квадратных километров территорий считаются потенциально опасными. Самая сложная ситуация сохраняется в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.

Правительство отмечает, что разминирование становится ключевым фактором восстановления агросектора, ведь возвращение земель в производство напрямую влияет на экономику и продовольственную безопасность.

За март 2026 года подразделения Министерства обороны Украины разминировали 876 гектар территорий, освобожденных от российских оккупантов, с начала года – 2 831 гектар.

Новые подходы и планы на 2026 год

Украина активно совершенствует подходы к разминированию, в частности снижает стоимость работ и внедряет роботизированные технологии. Это позволяет ускорить процесс очистки территорий и сделать его более эффективным.

В 2026 году планируется вернуть к использованию еще почти 10 тысяч гектаров, прежде всего сельхозземель. Впервые для определения приоритетов применяется специальная система GRIT, которая помогает эффективнее распределять ресурсы.

Также активно развивается рынок операторов разминирования: их количество выросло с 74 до 134, в частности благодаря привлечению частных компаний. Это создает дополнительные возможности для ускорения очистки территорий и восстановления агропроизводства.

Правительство обновляет правила противоминной деятельности: детали законопроекта