Скільки територій вже повернули до використання?

Від початку повномасштабної війни в Україні вдалося повернути до використання 40,7 тисяч квадратних кілометрів територій, повідомляють у Кабміні. Із них 15,1 тисяч гектарів – це сільськогосподарські землі, розміновані в межах державної програми гуманітарного розмінування.

Попри це, країна досі залишається найбільш замінованою у світі: понад 130 тисяч квадратних кілометрів територій вважаються потенційно небезпечними. Найскладніша ситуація зберігається у Харківській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях.

Уряд наголошує, що розмінування стає ключовим фактором відновлення агросектору, адже повернення земель у виробництво напряму впливає на економіку та продовольчу безпеку.

За березень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 876 гектар територій, звільнених від російських окупантів, з початку року – 2 831 гектар.

Нові підходи та плани на 2026 рік

Україна активно вдосконалює підходи до розмінування, зокрема знижує вартість робіт і впроваджує роботизовані технології. Це дозволяє прискорити процес очищення територій і зробити його більш ефективним.

У 2026 році планується повернути до використання ще майже 10 тисяч гектарів, насамперед сільгоспземель. Вперше для визначення пріоритетів застосовується спеціальна система GRIT, яка допомагає ефективніше розподіляти ресурси.

Також активно розвивається ринок операторів розмінування: їхня кількість зросла з 74 до 134, зокрема завдяки залученню приватних компаній. Це створює додаткові можливості для пришвидшення очищення територій і відновлення агровиробництва.

