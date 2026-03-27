Правила розмінування земель змінюють
Уряд 25 березня підтримав законопроєкт, що передбачає зміни до законодавства у сфері протимінної діяльності, повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Його мета – адаптувати правила до сучасних умов та міжнародних стандартів.
У відомстві наголошують, що чинний закон ухвалювали ще до повномасштабної війни, тому він не враховує нинішні масштаби мінної загрози та нові підходи до розмінування.
Документ передбачає оновлення термінології, а також чіткіше визначення повноважень державних і місцевих органів у сфері протимінної діяльності.
Крім того, законопроєкт розширює зобов'язання влади щодо підтримки постраждалих від вибухонебезпечних предметів. Йдеться про реабілітацію, допомогу з працевлаштуванням та фінансову підтримку.
Які ще особливості нового законодавства?
Окрему увагу приділено систематизації даних. Пропонується врегулювати ведення реєстру територій, забруднених або потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами, а також забезпечити його взаємодію з Державним земельним кадастром.
Також документ уточнює принципи роботи Національного органу протимінної діяльності, зокрема у період завершення чи припинення воєнного стану.
У Мінекономіки зазначають, що оновлені терміни та підходи враховують українські реалії та мають підвищити ефективність розмінування.
Чи мають люди з інвалідністю III групи сплачувати земельний податок?
Люди з інвалідністю 3 групи повинні сплачувати земельний податок.
Від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю 1 та 2 групи, багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни, та постраждалі від Чорнобильської катастрофи.