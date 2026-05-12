Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів 24 Каналу, що росіяни мають можливість скидати легкі міни за допомогою дронів. Переважно вони це роблять поблизу населених пунктів, які розташовані вздовж Чорного моря та річки Дніпро. Також їхню активність фіксують дещо вглиб траси Херсон – Миколаїв.

Не можна сказати, що тут є якась системна робота, аби заблокувати рух. Здебільшого це спроба натиснути на психіку і так втомлених людей. Адже хтось їде і розуміє, що там можуть бути міни.

Скільки територій вже вдалося розмінувати?

За словами Кіма, загалом на території Миколаївської області було понад 800 тисяч гектарів, які потрібно було розмінувати. Станом на травень 624 тисячі гектарів повністю або частково розміновані.

У 2026 році планують розмінувати ще 34 тисячі гектарів. Сам процес є багатоступеневим. Десь наразі триває обстеження, десь вже розміновують. На певних територіях є особливо щільне мінування. Загалом зараз вдалося розмінувати майже 80% земель, які цього потребували.

Житловий сектор розмінували ще раніше. Здебільшого зараз розміновують землі сільськогосподарського призначення. Там ще є посадки та деякі інші види земель, які потребують розмінування. Але пріоритет зараз – сільськогосподарські землі,

– зазначив Кім.

Росіяни застосовують міни-"пелюстки"

Міни-"пелюстки" є особливо небезпечними для цивільного населення. Росіяни мають можливість дистанційно скидати їх на порівняно значні території. Особливо це стосується прифронтових районів, де ворог регулярно розкидає ці міни. Такі випадки неодноразово фіксували, зокрема, на території Миколаївської та Херсонської областей.

Команда проєкту Dovidka.info Центру стратегічних комунікацій спільно з Херсонською ОВА та Херсонською МВА повідомляла, що росіяни здатні розкидати "пелюстки" на відстань до 70 кілометрів.

Фахівці неодноразово наголошували, що надзвичайно важливо донести цю інформацію дітям. Адже вони можуть сприйняти незвичну знахідку за іграшку.

Начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС України Дмитро Хомич розповідав 24 Каналу, що міни-"пелюстки" зазвичай досить невеликого розміру завбільшки з дві коробки сірників. Тому їх буває складно помітити. На жаль, ця міна може завдати серйозних травм. Можлива як ампутація стопи, так і її частини. Якщо міну візьмуть в руку, то може бути ампутація пальця або навіть руки.

Зверніть увагу! На Харківщині 7-річний хлопчик взяв у руки міну-"пелюстку". Вона вибухнула в нього в руках. Дитину госпіталізували у стані середньої важкості.

Також Росія почала використовувати нові міни-"пряники", які скидають з безпілотників. Їх зафіксували у Херсонській області. Пресофіцер Нацполіції Херсонської області Андрій Кований пояснив, що ворог почав застосовувати ці міни через дефіцит "пелюсток".

Міни-"пелюстки" – це ще боєприпас радянського виробництва. А "Пряник" – сучасна. Окупанти друкують корпус на 3D-принтері з пластику. Розмір – до 10 сантиметрів.

Як війна вплинула на Миколаївщину?

На початку повномасштабної війни російські окупанти просувалися в Миколаївській області в напрямку Вознесенська. Однак Сили оборони України відбили наступ ворога і вже навесні відкинули його ближче до Херсонської області.

Морські порти на Миколаївщині не функціонують ще з початку повномасштабної війни. Російські окупанти захопили Кінбурнський півострів, який з'єднаний з лівобережжям Херсонської області. Це дає ворогу можливість блокувати прохід кораблів до портів в Миколаєві та Херсоні.

Віталій Кім зауважив, що відстань з Кінбурнської коси до кораблів, які виходили з портів, становила близько 1 кілометра. Це дало можливість ворогу обстрілювати судна фактично з будь-якої зброї. Саме тому довелося припинити морську навігацію. Порти запрацюють лише тоді, коли буде відновлений контроль над Кінбурнською косою.