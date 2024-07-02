Вже вранці 2 липня на Чугуївщині вантажівка наїхала на вибуховий предмет. На щастя, водій не поранений, але повністю знищений транспортний засіб. Такою інформацією поділилася кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Які наслідки від підриву на "пелюстці"

Українські сапери усіма силами намагаються розмінувати деокуповані території, проте для цього потрібно більше часу. На поля Ізюмського району рекомендовано заходити лише у спеціальному одязі. Адже достатньо складно розгледіти "пелюстку" серед трави, знадобиться кілька хвилин, аби розрізнити її на тлі каменів та землі. А цей час може вартувати щонайбільше життя, щонайменше – важким пораненням.

Найчастіше ампутація стопи або її частини. Якщо "пелюстку" беруть в руки – це ампутація пальців або взагалі руки,

– наголосила Анна Черненко.

Начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС України Дмитро Хомич розповів, що одна з ділянок поля під Ізюмом фактично всіяна "пелюстками". Вони розташовані серед досить високої трави, що ускладнює просування. Своєю чергою, міна досить підступна й невеликого розміру, її вага близько 80 грамів, приблизно як дві маленькі коробки сірників.

Звертайте увагу на таблички з написом "міни" чи "небезпека". Не ризикуйте собою заради риболовлі чи роботи в полі, якби це не було потрібно, поки не дали дозвіл сапери,

– констатувала кореспондентка.

Інші випадки підривів на мінах

У селі Харківського району 7-річний хлопчик знайшов фрагмент "пелюстки". Боєприпас вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Ще один підрив стався у Харкові. Цією справою займаються правоохоронці, поки не зрозуміло, що це за снаряд та звідки взявся. Відкрито кримінальне провадження.

Третій випадок обернувся трагедією – загинули чоловік та жінка. Їхня автівка наїхала на протитанкову міну у селі Слобожанське. Чоловік загинув на місці, жінка – дорогою в лікарню.