Хто може не здійснювати повірку лічильників

Повірка лічильників забезпечує їхню точність і коректність нарахувань. Громадяни, у яких термін проведення цієї процедури вже настав, повинні виконати її протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону.

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Однак під час війни, згідно з урядовим рішенням, деяким категоріям громадян не потрібно проходити цю процедуру. Зокрема:

Жителі тимчасово окупованих територій можуть провести повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану.

Жителі зон активних бойових дій мають шість місяців для повірки своїх приладів обліку після закінчення воєнного стану.