Показники лічильника світла
Показники лічильника необхідно передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань.
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Показники лічильника електроенергії можна подати кількома способами:
- Через особистий кабінет на сайті вашого обслуговуючого підприємства (ОСР);
- Зателефонувавши до контакт-центру ОСР;
- Через чат-бот у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- Інші методи, що пропонуються ОСР.
Показники лічильника води
Існує кілька способів подати показники лічильника води:
- Використовуйте особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;
- Скористайтеся Viber-ботом або Telegram-ботом;
- Зателефонуйте до контакт-центру за номером (044) 202-0202;
- Відвідайте Центри комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 або Центри обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- Занотуйте показники в графу платіжного сповіщення під час оплати в банківській установі.
Показники лічильника газу
Для передачі показників газового лічильника можна скористатися наступними опціями:
- Передати показники безпосередньо оператору газорозподільної мережі (облгаз);
- Ввести показники на сайті або через чат-бот оператора;
- Зателефонувати до контакт-центру облгазу.
Тарифи на комунальні послуги в Україні
Електроенергія:
- До кінця 2024 року плануються стабільні тарифи на електроенергію, і ціна залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак, вартість може зрости до понад 4 гривні за кіловат у найближчому майбутньому.
Вода:
- Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення можуть зазнати змін найближчим часом. Пропозиції щодо перегляду тарифів уже знаходяться на розгляді в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Зокрема, вже відомо про зростання абонентської плати в таких компаніях як "Львівводоканал", "Бориспільводоканал" і в місті Нововолинськ.
Газ:
- Більшість українців, 98%, користуються послугами "Нафтогазу", де вартість газу становить 7,96 гривні за кубометр. Тарифи в інших постачальників можуть відрізнятися. Важливо пам'ятати, що окрім оплати за спожитий газ, споживачі також мають сплачувати за його транспортування.