Чи зростуть тарифи на світло та газ з 1 серпня

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що нинішній тариф на світло встановлено постановою уряду до 1 травня 2025 року. Відповідно, до кінця літа він залишатиметься незмінним та у серпні гарантовано становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину.

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Водночас ціна газу у серпні для побутових споживачів, які користуються послугами "Нафтогазу", залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. В інших постачальників ціни на газ коливатимуться від 7,7 гривні до 9,90 гривні за кубометр.

Нагадаємо! У квітні 2024 року компанія "Нафтогаз" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" на рік, дотримуючись чинного мораторію на підвищення цін.

Що буде із цінами на воду

В Україні у деяких невеликих містах послуга з водопостачання може подорожчати в серпні, адже влада таких міст має право самостійно встановлювати ціни на цю послугу. Втім, у інших містах тариф на воду для побутових споживачів має залишитися незмінним. Зокрема, НКРЕКП у серпні не планує підвищень.

Нагадаємо! У квітні планувалося підвищення тарифів для постачальників холодної води у Києві та інших містах України, але рішення по цьому питанню було відкладено.