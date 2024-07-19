Чому опалювальний сезон буде важким

У коментарі 24 Каналу експерт Юрій Корольчук зазначив, що наземна інфраструктура газосховищ пошкоджена. Саме через це можуть відбутися перебої з опаленням.

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Юрій Корольчук Експерт з енергетичних питань Попри позитивні заяви щодо опалювального сезону, я б не був таким оптимістом. Зима все покаже, наскільки можна буде достатньою мірою підіймати ті обсяги газу, які ми закачуємо й використовуємо.

Корольчук навів у приклад газосховище Львівської області. Попри те, що закачування газу там відбувається безперебійно, є проблеми з підйомом сировини. Ремонт цього об'єкту триває.

Нагадаємо! "Нафтогаз" прийняв рішення не змінювати тариф на газ для населення.