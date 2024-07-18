Нафтогаз не продовжувати транзитну угоду з Росією Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. За його словами, транзит через Україну зараз становить лише 4% від загальної потреби європейських країн у газі.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Я можу чітко вам сказати, що "Нафтогаз" не продовжуватиме транзитну угоду з компанією "Газпром". Перемовини ми не ведемо і не плануємо вести.

Водночас керівник компанії вважає, що газотранспортна система є одним з ключових активів України, оскільки вона здатна забезпечити значний обсяг транспортування газу. Крім того, Україна має газосховища та потенційний доступ до ринків збуту.

Ми не маємо права зупинити цю систему. Бо якщо ми зупинимо її, європейський ринок за кілька років переорієнтується на інших постачальників,

– вважає Чернишов.

Він сказав, що наразі Нафтогаз переказує понад 1 мільярд доларів щорічно на ОГТС для забезпечення роботи газотранспортної системи, а також розглядає альтернативні варіанти, зокрема з Азербайджану.