Чому зростуть тарифи

Влада пояснює, що зростання тарифів є необхідним через підвищення витрат на ремонт мереж, подорожчання електроенергії та палива.

Читайте також Зростання тарифу на газ у липні: яку заяву зробив "Нафтогаз"

Збільшення тарифів мінімальне й покриє лише основні витрати, щоб уникнути накопичення боргів.



З 1 серпня тарифи на водопостачання та водовідведення будуть такими:

Вода: 22,31 гривень за кубометр.

Каналізація: 29,54 гривень за кубометр.

Для споживачів без лічильників:

Вода: 142,78 гривень на місяць з однієї людини.

Каналізація: 189,06 гривень на місяць з однієї людини.

Щоб знизити суму в платіжках, рекомендується встановити лічильники.