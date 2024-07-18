Почему вырастут тарифы

Власти объясняют, что рост тарифов необходим из-за повышения расходов на ремонт сетей, подорожание электроэнергии и топлива.

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Увеличение тарифов минимальное и покроет только основные расходы, во избежание накопления долгов.

С 1 августа тарифы на водоснабжение и водоотвод будут такими:

  • Вода: 22,31 гривен за кубометр.
  • Канализация: 29,54 гривен за кубометр.

Для потребителей без счетчиков:

  • Вода: 142,78 гривен в месяц с одного человека.
  • Канализация: 189,06 гривен в месяц с одного человека.

Чтобы снизить сумму в платежках, рекомендуется установить счетчики.