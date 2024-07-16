На сколько вырастет стоимость газа

Тариф на газ для населения не изменится в июле. Нынешняя цена должна быть постоянной до конца апреля следующего года.

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Опять ходят слухи о якобы возможном повышении цены на газ для бытовых потребителей. Опровергаем: тариф на газ от ГК "Нафтогаз Украины" остается неизменным. Фиксированная цена гарантирована до 30 апреля 2025 года,

– говорится в сообщении "Нафтогаза".

Представители поставщика уточняют, что "Нафтогаз" понимает тяжесть ситуации в Украине и обязуется добросовестно выполнять свои обязанности.

Какие тарифы на газ сейчас

"Нафтогаз" взял на себя обязательства стать поставщиком последней надежды. Сейчас эта компания обслуживает ориентировочно 98% украинских потребителей.

Тариф для населения в компании "Нафтогаз" в настоящее время составляет 7,96 гривны за кубометр газа. Другие регуляторы самостоятельно устанавливают стоимость сырья.