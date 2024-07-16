Какую доплату имеют 65-летние пенсионеры

Женщины со стажем 30 лет и мужчины со стажем 35 лет, достигшие 65 лет, гарантированно получают не менее 40% от минимальной зарплаты.

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Сейчас, когда минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен, но фактически она составляет 3 370 гривен.

Соответственно, если 65-летний человек получал пенсию, меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически устанавливается доплата.

Доплаты по возрасту

Стоит отметить, что с 70 лет пенсионеры имеют право на доплату по возрасту.

Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически, и ее размер зависит от возраста пенсионера. Со временем надбавка растет: