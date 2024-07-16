Какую доплату имеют 65-летние пенсионеры
Женщины со стажем 30 лет и мужчины со стажем 35 лет, достигшие 65 лет, гарантированно получают не менее 40% от минимальной зарплаты.
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Сейчас, когда минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен, но фактически она составляет 3 370 гривен.
Соответственно, если 65-летний человек получал пенсию, меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически устанавливается доплата.
Доплаты по возрасту
Стоит отметить, что с 70 лет пенсионеры имеют право на доплату по возрасту.
Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически, и ее размер зависит от возраста пенсионера. Со временем надбавка растет:
- Пенсионеры от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.
- Пенсионеры от 75 до 79 лет получают дополнительно 456 гривен.
- Пенсионеры от 80 лет получают дополнительно 570 гривен.