Показания счетчика света
Показатели счетчика необходимо передавать не позднее 4 числа каждого месяца, во избежание неправильных начислений.
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Показания счетчика электроэнергии можно подать несколькими способами:
- Через личный кабинет на сайте вашего обслуживающего предприятия (ОСР);
- Позвонив в контакт-центр ОСР;
- Через чат-бот в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- Другие методы, предлагаемых ОСР.
Показания счетчика воды
Существует несколько способов подать показания счетчика воды:
- Используйте личный кабинет на сайте вашего водоканала;
- Воспользуйтесь Viber-ботом или Telegram-ботом;
- Позвоните в контакт-центр по телефону (044) 202-0202;
- Посетите Центры коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40 или Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
- Запишите показатели в графу платежного извещения при оплате в банковском учреждении.
Показания счетчика газа
Для передачи показаний газового счетчика можно воспользоваться следующими опциями:
- Передать показатели непосредственно оператору газораспределительной сети (облгаз);
- Ввести показатели на сайте или через чат-бот оператора;
- Позвонить в контакт-центр облгаза.
Тарифы на коммунальные услуги в Украине
Электроэнергия:
- До конца 2024 года планируются стабильные тарифы на электроэнергию, и цена останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Однако, стоимость может вырасти до более 4 гривны за киловатт в ближайшем будущем.
Вода:
- Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод могут претерпеть изменения в ближайшее время. Предложения по пересмотру тарифов уже находятся на рассмотрении в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В частности, уже известно о росте абонентской платы в таких компаниях как "Львовводоканал", "Бориспольводоканал" и в городе Нововолынск.
Газ:
- Большинство украинцев, 98%, пользуются услугами "Нафтогаза", где стоимость газа составляет 7,96 гривны за кубометр. Тарифы у других поставщиков могут отличаться. Важно помнить, что кроме оплаты за потребленный газ, потребители также должны платить за его транспортировку.