На сколько вырастет тариф

В эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил, что решение относительно роста стоимости электроэнергии пока не принято, передает 24 Канал. Расчет будущего тарифа продолжается.

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Николай Колесник Заместитель министра энергетики Осуществляются расчеты по условиям специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются, прежде всего, на том, что для населения это должны быть посильные тарифы.

Колесник уточнил, что прошлогодний рост стоимости электроэнергии помог восстановить 3 гигаватта мощностей. В этом году нужно больше средств. Замминистра уточняет, что сейчас Минэнергетики активно работает над привлечением внешнего финансирования.

Что происходит в энергосистеме Украины

Россияне продолжают атаковать энергосистему Украины. Общая стоимость повреждений от этих атак превысила 1 миллиард долларов. Нынешний дефицит мощностей составляет 8 гигаватт.

Ремонт энергообъектов продолжается. Колесник призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы разгрузить систему.

Обратите внимание! Из-за значительных повреждений, экстренные отключения, вероятно, будут внедряться не только летом, а и в осенний, зимний периоды.