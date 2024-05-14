Кому выключают свет в первую очередь

Первоочередно отключения действуют именно для промышленных объектов. Бытовым потребителям ограничения вводят позже, по необходимости, объяснил замминистра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины Промышленные категории потребителей имеют наибольшую нагрузку на энергосистему, поэтому, собственно, графики почасовых отключений электрической энергии применяются именно к такой категории потребителей.

Нужно понимать, что отключения вводятся для того, чтобы сбалансировать ситуацию в энергосистеме. В частности, на время ремонта поврежденных объектов.

При этом хочу отметить, что такие ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры, которые работают в других режимах,

– уточнил Колесник.

Что происходит с украинской энергосистемой

Украинская энергосистема получила значительные повреждения. Колесник отметил необходимость введения режима экономии электроэнергии. Речь идет как о промышленности, так и бытовых потребителей.

По словам замминистра, стоит ограничить использование навесной рекламы и уличного освещения, если оно не есть критически необходимым. Также Колесник призвал украинцев перенести использование приборов бытового назначения на ночь.

Импортируемой электроэнергии не хватает для закрытия потребностей украинских потребителей. По состоянию на теперь, дефицит мощностей уже превысил 8 гигаватт.

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