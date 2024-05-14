Кому вимикають світло найперше

Першочергово відключення діють саме для промислових об'єктів. Побутовим споживачам обмеження вводять пізніше, за потребою, пояснив замміністра енергетики Микола Колісник в ефір телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Anglo American вдруге відхилила пропозицію BHP: за яку суму хотіли поглинути компанію

Микола Колісник Заступник міністра енергетики України Промислові категорії споживачів мають найбільше навантаження на енергосистему, тому, власне, графіки погодинних відключень електричної енергії застосовуються саме до такої категорії споживачів.

Маємо розуміти, що відключення вводяться для того, аби збалансувати ситуацію в енергосистемі. Зокрема, на час ремонту пошкоджених об'єктів.

При цьому хочу зазначити, що такі обмеження не стосуються об'єктів критичної інфраструктури, які працюють в інших режимах,

– уточнив Колісник.

Що відбувається з українською енергосистемою

Українська енергосистема зазнала значних пошкоджень. Колісник наголосив на необхідності введення режиму економії електроенергії. Йдеться як про промисловість, так і побутових споживачів.

За словами замміністра, варто обмежити використання навісної реклами та вуличного освітлення, якщо воно не є критично необхідним. Також Колісник закликав українців перенести використання приладів побутового призначення на ніч.

Імпортованої електроенергії не вистачає для закриття потреб українських споживачів. Станом на тепер, дефіцит потужностей уже перевищив 8 гігаватів.

Зверніть увагу! Атаки росіян вплинуть і на наступний опалювальний сезон, зима може бути складнішою ніж очікувалось.