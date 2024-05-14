Яка сума угоди

Anglo American Plc відхилила вже другу пропозицію про поглинання від найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP Group вартістю 39 мільярдів доларів. Своєю чергою BHP заявила, що її переглянута пропозиція була структурована так само як і початкова, але надала б акціонерам Anglo більшу частку в BHP.

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BHP висунула переглянуту пропозицію раді директорів Anglo American, яка, на наше глибоке переконання, була б взаємовигідною для BHP та акціонерів Anglo American. Ми розчаровані тим, що ця друга пропозиція була відхилена,

– повідомив виконавчий директор BHP Майк Генрі.

Оновлена угода являла б собою 15-відсоткове збільшення коефіцієнта обміну при злитті, що призвело б до зростання загальної частки власності акціонерів Anglo American в об'єднаній групі до 16,6% з попередніх 14,8% у першій пропозиції BHP.

Цікаво! Об'єднання з Anglo забезпечило BHP близько 10% світової пропозиції мідних рудників перед очікуваним дефіцитом, який, за прогнозами багатьох аналітиків ринку, призведе до різкого зростання цін.

Що ще відомо про угоду