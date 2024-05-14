Какова сумма сделки

Anglo American Plc отклонила уже второе предложение о поглощении от крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Group стоимостью 39 миллиардов долларов. В свою очередь BHP заявила, что ее пересмотренное предложение было структурировано так же как и первоначальное, но предоставило бы акционерам Anglo большую долю в BHP.

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BHP выдвинула пересмотренное предложение совету директоров Anglo American, которое, по нашему глубокому убеждению, было бы взаимовыгодным для BHP и акционеров Anglo American. Мы разочарованы тем, что это второе предложение было отклонено,

– сообщил исполнительный директор BHP Майк Генри.

Обновленная сделка представляла бы собой 15-процентное увеличение коэффициента обмена при слиянии, что привело бы к росту общей доли собственности акционеров Anglo American в объединенной группе до 16,6% с предыдущих 14,8% в первом предложении BHP.

Интересно! Объединение с Anglo обеспечило BHP около 10% мирового предложения медных рудников перед ожидаемым дефицитом, который, по прогнозам многих аналитиков рынка, приведет к резкому росту цен.

Что еще известно о сделке