История Рэя Крока – одна из самых вдохновляющих в мире бизнеса, рассказывает 24 Канал. Его путь к успеху был крайне непростым, однако он не опускал рук даже тогда, когда казалось, что шансов на колоссальный бизнес уже нет.
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Рэй родился 5 октября 1902 года в пригороде Чикаго, его родители – чешские иммигранты. Школьником особых успехов не имел, но мог похвастаться авантюрным характером. Именно он заставил его в 15 соврать о возрасте и во время Первой мировой вступить в ряды армии.
Он овладел профессией водителя скорой, но война закончилась быстрее. Рэй бросился в разные профессии, а в 20 уже женился. Он продавал пластмассовые стаканчики и даже работал пианистом, однако первая улыбка фортуны случилась позже – он выкупил права на дистрибуцию только что изобретенного мультимиксера.
Рэй Крок превратил McDonald's в империю / Фото Sygma
Крок катался по всем США, продавая товар, но особых денег не заработал. Долгих 17 лет ему пришлось ждать своего шанса. И вот заведение из маленького Сан-Бернардио в Калифорнии заказывает аж 8 мультимиксеров. Рэй почувствовал возможность, иначе зачем маленькому заведению делать 40 коктейлей одновременно?
Так он познакомился с братьями Макдональдами, которые создали идеальное заведение быстрого питания и зарабатывали 300 тысяч долларов в год – космические деньги в то время для бизнеса такого размера. Братья не были бизнесменами – они продавали франшизу за копейки и даже не просили процента с прибыли.
Крок бросился развивать франшизу. Проблем хватало, но впоследствии доходы от заведений начали говорить сами за себя. Рэя начали называть "тем, кто продает успех".
Два наиболее важных правила успеха: первое – быть в нужном месте, и второе – что-то с этим делать,
– говорил Крок.
Впоследствии малые доходы и отсутствие денег на рост подтолкнули его к махинациям с недвижимостью и землей, на которой стояли заведения. Это позволило ему со временем выкупить бренд "М" и осуществить давнюю мечту об одинаковой униформе и продукции, где бы это заведение ни было расположено.