Стоимость молодого картофеля, зеленого лука и редиса

В комментарии 24 Канала эксперт Татьяна Попович рассказала, что на сегодня цена за килограмм молодого картофеля выросла на рынке. В то же время репчатый лук подешевел, по сравнению с прошлым годом, как и редис.

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Сколько стоят ранние овощи:

За выходные молока картофель подорожал до 40 – 43 гривен за килограмм . Таким образом, цена сравнялась с аналогичным периодом прошлого года.

подорожал до . Таким образом, цена сравнялась с аналогичным периодом прошлого года. Последние две недели репчатый лук находится в диапазоне цены 25 – 28 гривен за килограмм.

Татьяна Попович Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львов На сегодня репчатый лук вдвое дешевле, чем в прошлом году.

Зеленый лук составляет где-то 40 – 50 гривен за килограмм .

составляет где-то . А вот редиска за выходные подешевела на 15% – до 14 – 15 гривен за пучок.

Интересно! По данным "Минфина", по состоянию на 21 мая, средняя текущая цена пучка петрушки (70 граммов) составляет 15,30 гривны, одновременно 100 граммов – почти 26 гривен. Относительно укропа, то 100 граммов стоит ориентировочно 28 гривен.

За сколько можно купить килограмм тепличного огурца

На сегодня цена на огурцы существенно снижается. Как сообщают аналитики EastFruit, украинские комбинаты уже отгружают эту продукцию существенно дешевле, чем год назад.

Тепличные огурцы можно купить от 20 до 60 гривен за килограмм . Это в среднем на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

. Это в среднем на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Кроме того, такая цена в среднем на 57% дешевле, чем в аналогичный период 2023 года.

Заметьте! Главная причина такого спада цены – сезонное увеличение предложения огурца в условиях достаточно низкого спроса.