Как изменятся цены на топливо

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левушкин пояснил, что Кабмин таким образом выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к своему в части акцизного налога.

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Эту рекомендацию можно было бы отсрочить, однако она оказалась очень актуальной, ведь нужно как-то наполнять бюджет. Поэтому правительство, долго не колеблясь, приняло решение увеличить акциз на топливо,

– сказал он.

Он считает, что Украина вполне может выполнить рекомендации ЕС и соответственно стоимость топлива на АЗС может вырасти до 75 – 80 гривен за литр.

Если так лучше понимать, то топливо будет стоить, как в Европе – 1,6 – 1,8 доллара, то есть 75 – 80 гривен за литр,

– спрогнозировал Лёвушкин.

Напомним! Сейчас в Кабмине предлагают поэтапно увеличить акциз на топливо. Первый этап запланирован на июль.

Акцизы могут вырасти следующим образом:

на бензин – до 242,60 евро за 1000 литров;

на дизель – до 177,6 евро за 1000 литров.

Такое решение якобы необходимо для выполнения директив ЕС.