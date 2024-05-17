Какова ситуация с добычей сейчас

В прошлом году "Нафтогазу" удалось запустить 86 новых скважин. Задачей этого года является увеличение масштабов добычи.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Важно, что компания достигла самой высокой добычи за соответствующий период в течение последних двух лет. Задача на 2024 год для "Нафтогаза" – выйти на добычу в размере около 15 миллиардов кубов газа.

В течение прошлого года "Нафтогаз" смог значительно улучшить свои финансовые результаты. Показатель роста составил ориентировочно 40%.

Чего уже удалось достичь

14 мая "Нафтогаз" сообщил о том, что АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию еще две скважины. Одна из них позволяет добывать 270 кубометров газа в сутки, другая – 120 кубометров газа в сутки.

Запустили две высокопроизводительные скважины, которые суммарно ежедневно дают Украине 390 тысяч кубометров газа. Это уже шестая и седьмая высокопроизводительные скважины с начала года,

– отметили в "Нафтогазе".

Интересно, что обе скважины находятся на самом глубоком месторождении АО "Укргаздобыча". Они имеют глубину 6 200 метров и 6 225 метров.