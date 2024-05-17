Яка ситуація з видобутком зараз
Торік "Нафтогазу" вдалося запустити 86 нових свердловин. Завданням цього року є збільшення масштабів видобутку.
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Важливо, що компанія досягла найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років. Завдання на 2024 рік для "Нафтогазу" – вийти на видобуток у розмірі близько 15 мільярдів кубів газу.
Протягом минулого року "Нафтогаз" зміг значно покращити свої фінансові результати. Показник зростання склав орієнтовно 40%.
Чого уже вдалося досягти
14 травня "Нафтогаз" повідомив про те, що АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще дві свердловини. Одна з них дозволяє видобувати 270 кубометрів газу на добу, інша – 120 кубометрів газу на добу.
Запустили дві високопродуктивні свердловини, які сумарно щодня дають Україні 390 тисяч кубометрів газу. Це вже шоста та сьома високопродуктивні свердловини з початку року,
– зазначили у "Нафтогазі".