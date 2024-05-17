Чего ждать от депозитов

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что после Пасхи тренд к пересмотру банками ставок по гривневым вкладам существенно усилился.

Читайте также Власти выделили 1,5 миллиарда гривен на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА После незначительной праздничной паузы большинство банков уже свернули акционные депозитные продукты по "старым" ставкам. Пока держится ставка по 3-месячным депсертификатам, ставки будут оставаться почти незыблемыми. Именно поэтому дальнейшее ее снижение станет прямым сигналом к пересмотру доходности гривневых вкладов. По нашему расчету, ставка по 3-месячным депсертификатам до осени будет оставаться на уровне 16,5%, что на некоторое время "заморозит" проценты по вкладам.

Поэтому максимальная доходность составит до 15% годовых, средние ставки на вклады от 3 до 6 месяцев не превысят 12,5%, а средняя доходность на депозиты от 9 месяцев до 1 года составит до 12% годовых.

В то же время ожидается, что до конца месяца будут окончательно сформированы/переформатированы основные депозитные программы комбанков. По-прежнему, широко будет использоваться практика "поощрительных бонусов" для новых вкладчиков, которые могут составить 0,5 – 1% к основному размеру прибыли,

– сказал он.

Кроме того, общая ситуация в экономике и низкая инфляция станут хорошими стимулами для открытия депозитов именно в гривне, ведь "чистая" прибыль сейчас составляет до 7%.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

