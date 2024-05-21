Як зміняться ціни на пальне
Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льовушкін пояснив, що Кабмін таким чином виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до свого в частині акцизного податку.
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Цю рекомендацію можна було б відтермінувати, однак вона виявилась дуже на часі, адже потрібно якось наповнювати бюджет. Тому уряд, довго не вагаючись, прийняв рішення збільшити акциз на пальне,
– сказав він.
Він вважає, що Україна цілком може виконати рекомендації ЄС й відповідно вартість пального на АЗС може зрости до 75 – 80 гривень за літр.
Якщо так краще розуміти, то пальне коштуватиме, як в Європі – 1,6 – 1,8 долара, тобто 75 – 80 гривень за літр,
– спрогнозував Льовушкін.
Акцизи можуть зрости наступним чином:
- на бензин – до 242,60 євро за 1000 літрів;
- на дизель – до 177,6 євро за 1000 літрів.
Таке рішення ніби-то необхідне для виконання директив ЄС.