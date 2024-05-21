Вартість молодої картоплі, зеленої цибулі та редиски

У коментарі 24 Каналу експертка Тетяна Попович розповіла, що на сьогодні ціна за кілограм молодої картоплі виросла на ринку. Водночас ріпчаста цибуля подешевшала, порівняно з минулим роком, як і редиска.

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Скільки коштують ранні овочі:

За вихідні молока картопля подорожчала до 40 – 43 гривень за кілограм . Таким чином, ціна зрівнялася з аналогічним періодом минулого року.

подорожчала до . Таким чином, ціна зрівнялася з аналогічним періодом минулого року. Останні два тижні ріпчаста цибуля знаходиться в діапазоні ціни 25 – 28 гривень за кілограм.

Тетяна Попович Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львів На сьогодні ріпчаста цибуля вдвічі дешевша, ніж минулого року.

Зелена цибуля становить десь 40 – 50 гривень за кіло .

становить десь . А от редиска за вихідні подешевшала на 15% – до 14 – 15 гривень за пучок.

Цікаво! За даними "Мінфіну", станом на 21 травня, середня поточна ціна пучка петрушки (70 грамів) складає 15,30 гривні, водночас 100 грамів – майже 26 гривень. Щодо кропу, то 100 грамів коштує орієнтовно 28 гривень.

За скільки можна купити кілограм тепличного огірка

На сьогодні ціна на огірки суттєво знижується. Як повідомляють аналітики EastFruit, українські комбінати вже відвантажують цю продукцію істотно дешевше, ніж рік тому.

Тепличні огірки можна купити від 20 до 60 гривень за кілограм . Це в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

. Це в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Крім того, така ціна в середньому на 57% дешевша, ніж в аналогічний період 2023 року.

Зауважте! Головна причина такого спаду ціни – сезонне збільшення пропозиції огірка в умовах досить низького попиту.