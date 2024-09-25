Попри те, що президент Володимир Зеленський попереджає, що війна "ближча до завершення", ніж багато хто думає, мобілізація в Україні все ще триває – щонайменше до початку листопада. А вже на осінь влада планує масове надсилання повісток через Укрпошту, готуються зміни й щодо призовного віку.

Якою буде мобілізація до Сил оборони у жовтні 2024 року та що зміниться – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Зміни в мобілізації та призовному віці

Чинним законодавством передбачено мобілізацію громадян у віці з 25 до 60 років. Раніше траплялися випадки, коли мобілізовували чоловіків віком до 25 років зі статусом обмежено придатних під час воєнного стану.

Та незабаром цю практику припинять – Міноборони зупинить мобілізацію чоловіків віком до 25 років. А тих, кого мобілізували раніше, не відправлятимуть на бойові завдання, розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що призов з 18 до 25 років вже зупинився – він можливий лише за письмовою згодою.

В директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК. Демобілізації вже мобілізованих не має,

– написав Гончаренко.

У директиві, за словами Гончаренка, також вказано про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років. Тобто чоловіки віком 50 – 60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, пояснює депутат.

Водночас нардеп Сергій Рахманін повідомляв, що Генштаб поки не розглядав зниження мобілізаційного віку до 50 років.

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Цікаво! Україна за останній рік в Україні у три рази збільшила показники мобілізації, а можливості для тренування українських військових розширили у п'ять разів, розповів міністр оборони Рустем Умєров.



Наступним кроком, за його словами, є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Гончаренко порадив чоловікам старше 50 років при спробах мобілізації посилатися на директиву. Однак вона відсутня у відкритому доступі. Водночас видання Telegraf повідомляє, що не всі ТЦК отримали директиву та ознайомили з нею службовців. Але в ТЦК виданню підтвердили, що негласні заборони мобілізувати людей віком до 25 років та старше 50 вже існують деякий час. Однак, якщо не буде законодавчого рішення, директиву можуть скасувати будь-коли.

Виданню "Фокус" Гончаренко підтвердив існування директиви, але вона є секретною і за її поширення передбачено ув'язнення.

Я бачив документ на власні очі. Погоджуся, що речі, які стосуються життів сотень тисяч людей, мають детально пояснюватися суспільству. Якщо цього не робить Міноборони, значить зроблю я. Усе, що стосується мобілізації, слід роз'яснювати, це очевидна аксіома,

– зазначив депутат.

Скільки повісток надішлють Укрпоштою

Закон про мобілізацію, що набув чинності в травні 2024 року, передбачає надсилання повісток через Укрпошту – рекомендованим листом. Така повістка вважатиметься отриманою, коли на пошті поставлять відмітку про отримання, неможливість вручення чи відмову від отримання.

У липні Кабмін упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою. Як пише "УП", уряд виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 000 повісток до кінця 2024 року.

Повістки про виклик військовозобов'язаного або резервіста до ТЦК та СП, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, направлятимуться рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення.

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друк 300 000 повісток на місяць.

За неявку, тобто за порушення військового обліку, під час воєнного стану передбачено штраф від 17 000 до 25 000 гривень. Далі громадянина можуть оголосити у розшку, може затримати поліція та доставити до ТЦК, також ТЦК може подати на обмеження керування автотранспортом громадянина.

За словами Обмудсмена Дмитра Лубінця, у разі відмови військовозобов'язаного від повістки, уповноважений представник повинен скласти акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови оголошується громадянину та подається керівнику ТЦК та СП.



Якщо людина відмовляється з'явитися до ТЦК, поліція має право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до найближчого ТЦК та СП.

Навіть якщо рекомендований лист з повісткою загубився через вину пошти, або не надійшло сповіщення про листа, відповідальність нестиме військовозобов'язаний. Однак громадянин може оскаржити покарання за неявку, якщо доведе, що це відбулося не за його провини.

Випадків "бусифікації", коли чоловіків примусово мобілізували просто на вулицях, на Одещині стало "набагато менше", розповів голова Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко.

За його словами, цей процес не вдалось викорінити зовсім, однак певні покращення усе ж є. Водночас Пуйко вважає, що військовослужбовці ТЦК, які затримують чоловіків, "діють у межах своїх прав, обов'язків і повноважень".

Пуйко також спростував чутки про те, що з сіл мобілізують більше людей, ніж з міст. За його словами, мобілізація в Україні відбувається пропорційно як у містах, так і в селах.

Що відомо про відстрочку для вчителів

В Україні почався навчальний рік, отже актуальним є питання відстрочки для вчителів-чоловіків, які працюють у школах.

Викладачі мають право на відстрочку від мобілізації, однак не всі. Це стосується лише тих, хто займається науково-педагогічною діяльністю в закладах вищої та фахової передвищої освіти та має науковий ступінь.

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До цієї категорії також належать і вчителі середніх шкіл та професійно-технічних закладів. Однак за умови, якщо їхнє навантаження становить не менше ніж 0,75 ставки. Тобто якщо вчитель працює менше або за сумісництвом, його можуть призвати до лав ЗСУ.

У разі відмови в наданні відстрочки, адвокати радять військовозобов'язаним подати документи повторно – вони мають на це право. У заяві на відстрочку варто чітко вказати, які документи надаються, щоб уникнути аргументації про неповний пакет документів.

Чи є відстрочка для аспірантів

За новим законом про мобілізацію право на відстрочку матимуть лише ті студенти, хто здобуває рівень освіти, вищий за попередній, на денній або дуальній формі. Аспіранти можуть претендувати на відстрочку, лише якщо навчаються на бюджетній формі. Водночас відсутні жодні вікові обмеження для аспірантів та студентів.

До теми Як аспіранту отримати відстрочку від мобілізації: інструкція

Щоб аспіранту отримати відстрочку, слід подати заяву до ТЦК, де він стоїть на обліку, разом із документом про те, що він дійсно навчається в аспірантурі. Це довідка із закладу освіти, яка підтверджує навчання в аспірантурі на денній або дуальній формі.

Цікаво! Закарпатські віряни УПЦ МП протестували проти мобілізації двох священників з Хустщини, братів Василя та Степана Гуків, блокуючи дорогу і молячись під стінами ТЦК. Протест тривав до вечора, поки священників Московського патріархату не відпустили.



Один із священників має з'явитися в ТЦК Одеси через три дні, а інший – в Хустський ТЦК через місяць. У Хустській єпархії УПЦ МП просили своїх парафіян молитися за клірика Василя Гука, якого разом із братом, священником Одеської єпархії УПЦ МП Степаном Гуком доставили до ТЦК.

Відстрочку від призову на військову службу можуть отримати вже фактично зараховані на навчання аспіранти.

Чи буде економічне бронювання

У 2024 році в Україні багато говорили про економічне бронювання – модель, за якою отримання зарплати понад 35 000 гривень або сплата додаткових 20 000 гривень щомісяця має надати бронювання. Така система начебто має фінансово підсилити ЗСУ, підвищити привабливість білих зарплат для роботодавців та надати бронювання цінним співробітникам.

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Поки законопроєкти про економічне бронювання не прийняті, однак голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що у проєкт бюджету на 2025 рік заклали економічне бронювання. Так він пояснив зростання податкових надходжень детінізацією зарплат, яке перевищує очікувані економічні показники.

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На думку Гетманцева, зростання податкових надходжень у проєкті бюджету на 2025 рік на 18,2% може бути зумовлене детінізацією заробітних плат завдяки впровадженню економічного бронювання.

Уряд пропонує повернути до державного бюджету 4% податку на доходи фізичних осіб через профіцит місцевих бюджетів. Військовий бюджет України у 2025 році буде збільшено на 500 мільярдів гривень, що призведе до рекордного зростання цьогорічних видатків.

Чи будуть примусово повертати українських чоловіків з-за кордону

З початку повномасштабного вторгнення, а особливо у 2024 році, лунають заклики до повернення чоловіків віком від 18 до 60 років з українським громадянством з-за кордону, які втекли до ЄС нелегально або не повернулися звідти. Раніше про те, що Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків мобілізаційного віку, казав очільник МВС Ігор Клименко. Низка країн, включно із Польщею та Литвою, навіть заявляла, що готова розглянути це питання.

Як і чоловіки всередині України, за новим законом про мобілізацію українці за кордоном мали до 17 липня оновити дані та стати на військовий облік. Для тих, хто це не зробив, передбачили обмеження консульських послуг.

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Про примусове повернення зараз не йдеться. Це у вересні остаточно підтвердила Радіо Свобода єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон. За її словами, нікого "не видворятимуть" із території Євросоюзу примусово – це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист. Документ про захист українців, що ховаються від війни, наразі діє до 4 березня 2026 року.