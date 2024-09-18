Про це під час брифінгу розповів голова Верховної Руслан Стефанчук.

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Мобілізація обмежено придатних до 25 років

Руслан Стефанчук розповів, що нещодавно відбулася велика нарада з військовим керівництвом країни, зокрема МОУ та Генштабом. На ній вирішили ухвалити це стратегічно правильне рішення, аби не послабити обороноздатність країни.

Насамперед ЗСУ не будуть призивати, мобілізувати людей від 18 до 25 років. Це буде викладено в їхньому наказі, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня. Друге. Вони не будуть тих, хто мобілізовані, посилати на штурмові напрямки чи інші напрямки, пов’язані з підвищеним ризиком для їхнього життя і здоров’я,

– акцентував Стефанчук.

За його словами, влада разом з військовими далі буде вирішувати питання ротації та відстрочки. Вони міститимуться у новому законопроєкті.

"Щоб вивести людей, які вже були мобілізовані, а на їхнє місце завести інших, навчених, які відповідають вимогам закону про мобілізацію", – сказав голова Ради.

Зазначимо, що законопроєкт №11379-д вже підтримав Комітет, тому найближчим часом варто очікувати його розгляду у другому читанні у Верховній Раді.