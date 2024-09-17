Мобілізація може бути загальною або частковою і здійснюватися як відкрито, так і приховано. Мобілізаційні заходи проводяться відповідно до нового закону про мобілізацію, що вступив в силу 18 травня 2024 року.

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Скільки триває навчання мобілізованого

Згідно із новим законом про мобілізацію, мобілізованого військовослужбовця не можуть одразу відправити на фронт – спочатку він повинен пройти базову військову підготовку, яка триває до трьох місяців.

З цього часу не менше одного місяця присвячується загальновійськовій підготовці, а до двох місяців – фаховій підготовці.

Який термін служби

В Україні продовжується загальна мобілізація та діє воєнний стан. Відповідно до статті 23 Закону України про військовий обов’язок і військову службу, визначено строки військової служби для різних категорій громадян.

Зокрема, під час воєнного стану встановлені такі терміни військової служби для осіб, які приймаються на службу за контрактом і призначаються на посади:

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

для курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти – час навчання у закладі фахової передвищої військової освіти, вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти;

для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, – 5 років;

Для осіб офіцерського складу з числа:

військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи:

льотного складу авіації – 10 років;

інших спеціальностей – 5 років;

громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, – від 2 до 5 років;

інших громадян – від 1 до 5 років.

Важливо! Під час воєнного стану строк військової служби для всіх зазначених категорій може бути визначений до оголошення демобілізації або до завершення дії особливого періоду.