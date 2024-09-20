Шляхи повернення українських чоловіків хочуть обговорити з Україною. Про це повідомляє прем’єр-міністра Нідерландів Дік Схооф, якого цитує Algemeen Dagblad.

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Чи будуть Нідерланди повертати український чоловіків додому

Відповідну заяву прем'єр зробив під час обговорення міграційної політики у парламенті, відповідаючи на запитання лідера "Партії Свободи" Герта Вілдерса.

Вілдерс висловив занепокоєння тим, що "десятки тисяч" українських чоловіків залишаються в Нідерландах, тоді як українська влада прагне їхнього повернення для захисту країни або участі у її відбудові.

Я вважаю цілком нормальним, що коли ваша країна перебуває у стані війни, ви допомагаєте захищати свою власну країну,

– заявив Вілдерс.

Прем'єр Нідерландів зауважив, що під час обговорення з президентом України Володимиром Зеленським питання примусового повернення військовозобов’язаних українських чоловіків, він підійшов до нього дуже "обережно".

Схооф вважає, що це "розумний підхід", проте така відповідь не задовольнила Вілдерса.

"Ви також можете запровадити політику, щоб заохотити їх повернутися туди", – зазначив лідер "Партії Свободи".

Прем'єр Нідерландів підкреслив, що хоче спільно з Україною розглянути це питання. Він також додав, що українські біженці продовжують мати право на притулок, медичне обслуговування, роботу та освіту.

Зверніть увагу! За даними нідерландських ЗМІ, на осінь минулого року в Нідерландах проживали понад 19 тисяч українських чоловіків призовного віку, при цьому загальна кількість зареєстрованих українських чоловіків складала близько 39 тисяч. Також у Нідерландах знайшли прихисток 63 тисячі українських жінок.