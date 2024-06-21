Ігор Клименко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", чи готова Європа повертати чоловіків в Україну. Адже раніше в Офісі Президента говорили, що вони сподіваються на спільне рішення ЄС щодо повернення українських чоловіків з-за кордону, пише 24 Канал.

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Що сказав міністр про ймовірність повернення українських чоловіків в Україну

Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського союзу. Звісно, що кожна країна ЄС діє за законами та правилами Єврокомісії. Ці переговори триватимуть надалі… Щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон,

– заявив глава МВС.

Він погодився, що наразі здебільшого позиція країн Європейського Союзу одностайна – ніхто не буде повертати чоловіків в Україну.

Скільки українців намагаються перетнути кордон незаконно

Ігор Клименко також пояснював, що кожного дня наші прикордонники затримують десятки українських чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Ми затримуємо людей не лише безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, розташованих за 5 – 10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей щодня. Буває 10, буває 20, буває 30,

– заявив міністр.

Загальну кількість чоловіків, яких затримали на кордоні при спробі незаконного перетину, міністр не назвав. За його словами, це закрита інформація.