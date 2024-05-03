Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що Євросоюз знайде спільний підхід до питання повернення українців призовного віку на батьківщину. Про це він заявив у інтерв'ю балтійському виданню Delfi, – інформує 24 Канал.

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Повернення чоловіків з-за кордону

Подоляк наголосив на важливості ініціативи щодо пошуку єдиного рішення серед країн Євросоюзу. Він вважає, що такий крок є "абсолютно правильним" і сприятиме уникненню репутаційних втрат для України.

Це змушує оцих молодих людей задуматися, де вони, що вони і як вони себе почуватимуть уже завтра,

– переконаний радник очільника Офісу Президента.

Посадовець наголосив на проблемі, що виникла через виїзд значної кількості молодих українців за кордон у перші місяці війни. За його словами, бездіяльний спосіб життя деяких з них не лише шкодить їхньому особистому іміджу, але й погіршує репутацію України на міжнародній арені.

Загалом Подоляк вважає, що Євросоюз ухвалить рішення, яке визначить подальшу долю українських громадян призовного віку, що перебувають за межами своєї держави. Таке рішення стане важливим кроком у координації дій між країнами-членами ЄС та Україною в умовах нинішньої війни.

Ширший контекст: що варто знати