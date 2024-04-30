Облік у ТЦК не означає "автоматичну мобілізацію на фронт", оскільки рішення України з оновлення даних спрямоване на визначення потенціалу мобілізації. Про це віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила напередодні засідання Ради ЄС із загальних питань, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Йдеться про облік та інформацію
Ольга Стефанішина розповіла, що Україна не примусово повертатиме з-за кордону чоловіків призовного віку. Вона наголосила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.
Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення,
– пояснила вона.
Ба більше, віцепрем'єрка анонсувала приїзд єврокомісарки з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон до України, що відбудеться вже у травні цього року.
За її словами, планується обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.
"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і не забуваймо, що війна триває і ми маємо її виграти", – додала посадовиця.
Стефанішина пояснила заборону на отримання паспортів
- Віцепрем'єрка зауважила, що з кінця квітня військовозобов'язані не можуть оформити паспорти за кордоном. Україна продовжить мобілізацію військовозобов’язаних до кінця війни. Уряд хоче провести облік тих чоловіків, які перебувають за кордоном і можуть бути мобілізовані.
- За її словами, є різниця між статусом тимчасового захисту та рішенням українського уряду не видавати паспорти для чоловіків призовного віку закордоном. Це основна вимога прав людини, і це не повинно розмежовувати чоловіків і жінок, і будь-які гендерні питання, пов'язані з цим.
- Водночас внутрішні заходи, які вживає український уряд, спрямовані на те, аби керівництво могло вести облік та планувати подальшу мобілізацію, оскільки "війна – це не час, який приносить позитивні рішення, це передусім смерть і масові втрати серед цивільного населення, серед військовослужбовців".