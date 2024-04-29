Нині в ЄС не бачать ознак порушення міжнародних зобовʼязань з боку України. Про це заявив речник з питань зовнішньої політики Єврокомісії Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Як заява України вплине на допомогу від партнерів

В Єврокомісії відреагували на заявку України до Ради Європи про часткове призупинення дії деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини через оголошений воєнний стан.

Пітер Стано зазначив, що Рада Європи не є інституцією ЄС, однак для Євросоюзу дотримання прав людини є важливим елементом.

Повага до фундаментальних прав і свобод, звісно, є надзвичайно важливою для нас. І це пов'язано як з процесом вступу України до ЄС, який регулярно оцінюється, так і з наданням макрофінансової допомоги,

– завив Сано.

Зауважимо, що у Брюсселі не бачать підстав, що Україна навмисно не виконуватиме зобовʼязання перед своїми партнерами, або порушуватиме європейські цінності. Речник Єврокомісії додав, що в ЄС розуміють, в яких складних умовах доводиться працювати Україні.

Україна відступила від Конвенції з прав людини: що це означає

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні країна заявила про відступ від зобов'язань у межах Європейської конвенції з прав людини та пакту про громадянські та політичні права. Згідно з документом, військове керівництво України має право обмежувати ряд прав і свобод громадян на період воєнного стану.

Серед обмежень, які можуть бути введені на території, де діє воєнний стан, є примусове вилучення майна для потреб держави, встановлення комендантської години, обмеження свободи пересування громадян, проведення огляду речей та транспортних засобів, а також заборона на мирні зібрання та масові заходи.

Ці кроки, як стверджується, вживаються з метою забезпечення безпеки та ефективного управління в умовах війни.