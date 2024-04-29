Про це йдеться у документі на сайті Ради Європи. Так, згідно з ним, військове керівництво України має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави.

Дивіться також ОБСЄ знайшли компроміс з Росією: погодили рішення щодо керівництва у 2024 році

Наголосимо, що Україна повідомила Раду Європи, що наша держава відступає від окремих пунктів Конвенції з прав людини ще у 2022 році, разом з введенням військового стану.

Важливо! Дане оновлення є регульованим звітом Мінюсту, адже російська агресія та війна триває. Нових обмежень не передбачено.

"На виконання статті 3 указу президента у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, можуть бути тимчасово обмежені на період воєнного стану", – ідеться в документі.

Так, на території, де запроваджено воєнний стан, можливі:

примусове відчуження майна, яке перебуває у приватній чи комунальній власності, для потреб держави;

запровадження комендантської години;

встановлення особливого режиму в'їзду/виїзду в певному порядку, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та людей без громадянства, а також руху транспортних засобів;

проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян (у встановленому порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією);

заборона на мирні зібрання, мітинги, походи, демонстрації та інші масові заходи;

встановлення заборони чи обмеження у виборі місця перебування або місця проживання людей на території, де діє воєнний стан;

заборона громадянам, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання без належного дозволу.

Також в Україні можуть встановлювати заборону або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан.