Раніше Росія блокувала повноцінне переобрання керівних посадовців. Вони вимагали, щоб Лаврова прийняли на міністерській зустрічі.

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Робота ОБСЄ продовжується

Росія погодила ветоване раніше рішення про продовження дії повноважень чотирьох керівних посад в Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Домовленостей було досягнуто під час засідання міністрів закордонних справ у Північній Македонії.

Наша здатність об’єднатися зараз і досягти консенсусу між усіма 57 державами-учасницями ще раз демонструє важливість і ефективність побудови згоди шляхом переговорів і компромісу заради наших спільних цілей і завдань,

– сказав діючий голова ОБСЄ Османі.

Таким чином ще дев'ять місяців працюватимуть на своїх місцях такі особи, як Генеральний секретар ОБСЄ Шмід, представник з питань свободи ЗМІ Рібейро, Верховний комісара у справах національних меншин Абдрахманова. Також відомо про призначення директора Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Мекаччі до 3 вересня 2024 року.

Також, як планувалося раніше, Мальта розпочне свій термін повноважень голови ОБСЄ з 1 січня 2024 року. Рішення прийняли одностайно всі учасники організації.

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