Річ у тім, що на борту перебувала речниця російського МЗС Марія Захарова, яка перебуває під санкціями. Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив 24 Каналу, що це показова історія.

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Валерій Клочок зазначив, що ОБСЄ вирішили дати слово Лаврову та зрозуміти риторику Кремля. Однак європейці демонструють свою незгоду з присутністю, зокрема, Захарової. Лавров теж має санкції в ЄС.

Такі речі є знаковими. "Ми з вами поспілкуємось, але не сподівайтесь, що буде так, як ви того хочете. Діалог може бути, але на наших умовах". На мою думку, ця історія дуже показова. Добре, що європейці у цій частині залишаються послідовними,

– сказав він.

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