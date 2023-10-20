Так, Євгєній Сатановський з пропагандистського каналу Соловйов Live проїхався по речниці МЗС Росії Марії Захаровій. Спікерку він назвав "шмарою, що сильно випиває". А зробив він такий випад через заяви, які вона зробила щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

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Слова Захарової викликали обурення

За словами Сатановського, Захарова не вважає, що слід приховувати свій антисемітизм, який у Росії на офіційному рівні проявляється. Ми б усе це проґавили, якби не журналіст Денис Казанський. Він у своєму телеграмі виклав уривок ефіру пропагандиста.

Телеведучий каналу Соловйов Live Євген Сатановський назвав Марію Захарову "п'яною шмарою" за її антиізраїльські висловлювання,

– зазначив Казанський.

Сатановський, котрий не лише пропагандист, а й один із головних російських експертів, який розбирається у політиці Ізраїлю, країн Близького та Середнього Сходу. Висловлювання Захарової його настільки обурили, що він навіть не намагався добирати слів.

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Слова Захарової щодо військової операції ЦАХАЛ проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази обурили Сатановського. Зокрема тому, що він – етнічний єврей.

От Маша Захарова, яка, в принципі, євреїв не особливо любить, а Ізраїль терпіти не може і особливо це не приховує... Ще одна шмара, що сильно випиває, яка у нас, проте, спікер нашого МЗС,

– обурено заявив Сатановський.

Захарова, коментуючи палестинсько-ізраїльську війну, навіть висувала вимоги до влади Ізраїлю. Вона закликала "надати докази своєї непричетності до ударів по лікарні в Газі". Речниця відомства вважає, що те, що сталося з медичним закладом, – "злочин і акт розлюднення". І саме тому Москва очікує на звіт.

А той факт, що ХАМАС масовано атакував Ізраїль 7 жовтня, убивав і брав у полон мирних мешканців, Марію Захарову ніяк не хвилює. Це, на її думку, аж ніяк не "акт розлюднення".