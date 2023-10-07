Водночас в ізраїльських Збройних Силах – ЦАХАЛ – зазначили, що країна готова до можливої війни з палестинськими бойовиками. Що саме трапилося в Ізраїлі, і який перебіг подій із загостренням конфлікту –читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Ізраїль масовано атакували ракетами, звучать сирени: ЦАХАЛ оголосив про готовність до війни
Що відомо про загострення конфлікту Ізраїля з ХАМАСом
10:56, 7 жовтня 10:25, 7 жовтня
ХАМАС обстрілює цивільні авітвки
У мережі з'явилися кадри, де видно, як бойовики ХАМАСу обстрілюють цивільних в автівках. До того ж Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою у контрольно-пропускному пункті "Ерез".
ХАМАС обстрілює цивільні автівки в Ізраїлі: дивіться відео
Також стало відомо, що бойовики ХАМАСу взяли під контроль поліцейську дільницю в Сдероті. Крім того, ще кілька людей отримали поранення під час перестрілки.
10:20, 7 жовтня
В Кусейфе 4 загиблих після обстрілу
Мер бедуїнського міста Кусейфе Абд аль-Азіз Нассара повідомив, що в результаті низки ракетних ударів у місті є щонайменше четверо загиблих і ще кілька поранених.
Тим часом у ЦАХАЛі пообіцяли відповідь ХАМАСу за обстріл ізраїльської території.
10:10, 7 жовтня
В Ізраїлі оголосили "особливий стан"
Міністр оборони Йоав Галлант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа, повідомляє його офіс. "Особлива ситуація" дозволяє командуванню тилу військових обмежувати скупчення та закривати райони.
Вибухи також й у столиці Ізраїлю Єрусалимі. Там повідомляли про роботу "Залізного купола".
10:00, 7 жовтня
Внаслідок проникнення терористів у Сдерот є жертви
Після проникнення бойовиків ХАМАСу в Сдерот є перші жертви серед цивільного населення. Наразі немає інформації щодо точної кількості озброєних терористів, які проникли у Сдерот, однак бойові дії у місті тривають.
У Сдероті є перші жертви після проникнення терористів / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
09:40, 7 жовтня
Військовий командувач ХАМАСу зробив заяву
.Військовий командувач одного з крил палестинського формування ХАМАС зробив заяву, у якій закликав ізраїльських арабів взяти до рук зброю та арабські країни на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.
Крім того, він оголосив про початок операції "Потоп" і сказав, що палестинці "запустили по Ізраїлю 5 тисяч ракет".
09:15, 7 жовтня
Внаслідок обстрілу у Ізраїлі загинула жінка
У службі швидкої допомоги Magen David Adom повідомили, що одна людина загинула та ще 15 отримали поранення в результаті ракетних обстрілів Півдня та Центру Ізраїлю сьогодні вранці.
Зокрема, жінка віком 60 років загинула внаслідок прямого попадання ракети в районі Сдерот. Ще двоє людей отримали важкі поранення.
Тим часом у ЦАХАЛі запевнили, що вони готові до можливої війни ХАМАСу з Ізраїлем.
09:00, 7 жовтня
У ЦАХАЛі підтвердили проникнення терористів у Ізраїль
У Збройних Силах Ізраїлю наголосили, що палестинські бойовики дійсно проникли на територію міста Сдерот. Там також зауважили, що ХАМАС заплатить високу ціну за свій раптовий напад на країну.
Військові також наказали жителям міст поблизу Сектора Гази залишатися замкненими у своїх будинках, а решті населення залишатися біля бомбосховищ.
08:25, 7 жовтня
Сирени лунали й у Тель-Авіві
Місцеві жителі повідомили, що сигнали повітряної тривоги лунали й у місті Тель-Авів та прилеглих до міста районах. Крім того, там також чули потужні звуки вибухів.
У мережі також розповіли про пряме попадання у будівлю в Тель-Авіві. Зокрема, на кадрах можна побачити густий стовп чорного диму в місті.
У Тель-Авіві стався приліт від ракет ХАМАСу / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
08:21, 7 жовтня
Палестинські бойовики проникли у місто Сдерот
Ізраїльські журналісти повідомили, що кілька десятків бойовиків ХАМАСу проникли в ізраїльське місто Сдерот. Наразі там тривають бойові зіткнення між ізраїльськими військовими й палестинськими терористами.
ХАМАС проник у Сдерот / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
07:20, 7 жовтня
Внаслідок обстрілу в Ізраїлі є загиблі й постраждалі
В ізраїльській службі швидкої допомоги Magen David Adom зазначили, що медики надають допомогу 70-річній жінці, яка перебуває в критичному стані, та ще одному чоловікові, що опинився на місці прильоту палестинської ракети в районі регіональної ради міста Седерот.
Крім того, двоє людей також отримали поранення у місті Ашкелон на Півдні Ізраїлю.
07:13, 7 жовтня
ХАМАС обстріляв Південь Ізраїлю з Сектора Гази
Палестинські бойовики з Сектора Гази запустили по Півдню Ізраїля ракети, внаслідок чого у кількох містах лунали потужні вибухи. Після цього міністр оборони країни Йоав Галлант поїхав до військового штабу в Тель-Авіві, щоб зустрітися з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.
ХАМАС обстрілює цивільні авітвки
У мережі з'явилися кадри, де видно, як бойовики ХАМАСу обстрілюють цивільних в автівках. До того ж Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою у контрольно-пропускному пункті "Ерез".
ХАМАС обстрілює цивільні автівки в Ізраїлі: дивіться відео
Також стало відомо, що бойовики ХАМАСу взяли під контроль поліцейську дільницю в Сдероті. Крім того, ще кілька людей отримали поранення під час перестрілки.
В Кусейфе 4 загиблих після обстрілу
Мер бедуїнського міста Кусейфе Абд аль-Азіз Нассара повідомив, що в результаті низки ракетних ударів у місті є щонайменше четверо загиблих і ще кілька поранених.
Тим часом у ЦАХАЛі пообіцяли відповідь ХАМАСу за обстріл ізраїльської території.
В Ізраїлі оголосили "особливий стан"
Міністр оборони Йоав Галлант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа, повідомляє його офіс. "Особлива ситуація" дозволяє командуванню тилу військових обмежувати скупчення та закривати райони.
Вибухи також й у столиці Ізраїлю Єрусалимі. Там повідомляли про роботу "Залізного купола".
Внаслідок проникнення терористів у Сдерот є жертви
Після проникнення бойовиків ХАМАСу в Сдерот є перші жертви серед цивільного населення. Наразі немає інформації щодо точної кількості озброєних терористів, які проникли у Сдерот, однак бойові дії у місті тривають.
У Сдероті є перші жертви після проникнення терористів / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
Військовий командувач ХАМАСу зробив заяву
.Військовий командувач одного з крил палестинського формування ХАМАС зробив заяву, у якій закликав ізраїльських арабів взяти до рук зброю та арабські країни на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.
Крім того, він оголосив про початок операції "Потоп" і сказав, що палестинці "запустили по Ізраїлю 5 тисяч ракет".
Внаслідок обстрілу у Ізраїлі загинула жінка
У службі швидкої допомоги Magen David Adom повідомили, що одна людина загинула та ще 15 отримали поранення в результаті ракетних обстрілів Півдня та Центру Ізраїлю сьогодні вранці.
Зокрема, жінка віком 60 років загинула внаслідок прямого попадання ракети в районі Сдерот. Ще двоє людей отримали важкі поранення.
Тим часом у ЦАХАЛі запевнили, що вони готові до можливої війни ХАМАСу з Ізраїлем.
У ЦАХАЛі підтвердили проникнення терористів у Ізраїль
У Збройних Силах Ізраїлю наголосили, що палестинські бойовики дійсно проникли на територію міста Сдерот. Там також зауважили, що ХАМАС заплатить високу ціну за свій раптовий напад на країну.
Військові також наказали жителям міст поблизу Сектора Гази залишатися замкненими у своїх будинках, а решті населення залишатися біля бомбосховищ.
Сирени лунали й у Тель-Авіві
Місцеві жителі повідомили, що сигнали повітряної тривоги лунали й у місті Тель-Авів та прилеглих до міста районах. Крім того, там також чули потужні звуки вибухів.
У мережі також розповіли про пряме попадання у будівлю в Тель-Авіві. Зокрема, на кадрах можна побачити густий стовп чорного диму в місті.
У Тель-Авіві стався приліт від ракет ХАМАСу / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
Палестинські бойовики проникли у місто Сдерот
Ізраїльські журналісти повідомили, що кілька десятків бойовиків ХАМАСу проникли в ізраїльське місто Сдерот. Наразі там тривають бойові зіткнення між ізраїльськими військовими й палестинськими терористами.
ХАМАС проник у Сдерот / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
Внаслідок обстрілу в Ізраїлі є загиблі й постраждалі
В ізраїльській службі швидкої допомоги Magen David Adom зазначили, що медики надають допомогу 70-річній жінці, яка перебуває в критичному стані, та ще одному чоловікові, що опинився на місці прильоту палестинської ракети в районі регіональної ради міста Седерот.
Крім того, двоє людей також отримали поранення у місті Ашкелон на Півдні Ізраїлю.
ХАМАС обстріляв Південь Ізраїлю з Сектора Гази
Палестинські бойовики з Сектора Гази запустили по Півдню Ізраїля ракети, внаслідок чого у кількох містах лунали потужні вибухи. Після цього міністр оборони країни Йоав Галлант поїхав до військового штабу в Тель-Авіві, щоб зустрітися з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.