10:25, 7 жовтня

У мережі з'явилися кадри, де видно, як бойовики ХАМАСу обстрілюють цивільних в автівках. До того ж Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою у контрольно-пропускному пункті "Ерез".

ХАМАС обстрілює цивільні автівки в Ізраїлі: дивіться відео

Також стало відомо, що бойовики ХАМАСу взяли під контроль поліцейську дільницю в Сдероті. Крім того, ще кілька людей отримали поранення під час перестрілки.