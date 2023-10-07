11:48, 7 октября

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу обратился к израильтянам и заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны.

Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны. Наш враг заплатит такую цену, которую он никогда не знал,

– заявил Нетаньяху в своем первом комментарии об атаке ХАМАС.

Пока известно, что боевые действия ведутся по меньшей мере в 7 городах Израиля. В Центре и на Юге страны объявили чрезвычайную ситуацию.