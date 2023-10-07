Утро 7 октября для Израиля оказалось ужасно тяжелым. Еврейское государство давно привыкло к атакам, но в этот раз операция палестинисских боевиков застала Израиль неожиданно. Израиль получил массированный ракетный удар со стороны Сектора Газы, в то время как боевики ХАМАС объявили о начале масштабной операции. Известно уже о десятках жертв, а количество раненых превысило 500 человек. Израиль объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории, а премьер Нетаньяху готовит мощный удар. Вероятно, такого же масштаба, как операция "Литой свинец" в 2008–2009 годах. 24 Канал анализирует, что могло стать катализатором этой "войны", как ее поспешил назвать премьер Израиля, и чего следует ждать дальше. Но давайте обо всем по порядку.

Следите здесь ХАМАС атаковал Израиль, ЦАХАЛ готов к войне: хронология обострения конфликта

Обратите внимание! Название военной операции ХАМАС "Потоп аль-Аксы" взял из сур из Корана. Оно символично, ведь ХАМАС позиционирует себя как силу, наказывающую сынов Израилевых, восставших против воли Аллаха. По крайней мере, такая логика у боевиков.

Параллели с Войной Судного дня Дату тоже выбрали не случайно, ведь невозможно не заметить очевидных параралей. 50 лет назад, 6 октября, на Ближнем Востоке разразилась война, изменившая не только регион, но и мир. Ее называли по разному: Октябрьская война, война Судного дня, Йом-Кипур или арабо-израильская война 1973 года. Все началось с двустороннего нападения Сирии и Египта на Израиль. Египет напал с юга, чтобы вернуть Синайский полуостров, а Сирия с севера, чтобы вернуть Голанские высоты. Эти территории Израиль занял в 1967 году. Израиль тогда тоже не ожидал такого внезапного нападения, особенно во время праздника Йом-Кипур.



Тем временем на фоне играла музыка Холодной войны и противостояния США и СССР. Советский Союз снабжал оружие арабскими странами, а США поддерживали Израиль. Тогда Израиль одержал победу. Произойдет ли это сейчас – сомнений в этом не возникает ни у кого. Но, несмотря на успех, через 4 месяца после окончания войны в Израиле начались антиправительственные акции протеста. Наконец, 11 апреля 1974 года легендарная Голда Меир ушла в отставку. Что-то подобное может ожидать и Нетаньяху.

Случилось ли сейчас что-нибудь принципиальное новое?

И да, и нет. Боевики ХАМАС совершили смешанную атаку с использованием ракетных ударов, дронов со взрывчаткой, нескольких мобильных групп ДРГ и дельтапланов. Действительно, невозможно не заметить явное изменение тактики по сравнению с предыдущими годами. Это позволило им проникнуть вглубь территории Израиля, а также захватить военную базу и несколько населенных пунктов.

Кроме израильских поселений на границе Газы и Израиля, боевики были замечены на улицах Сдерота и Офакима. Уже есть сообщения о похищении израильтян и захвате боевиками нескольких КПП на границе с Газой.

Масштабы боевых действий свидетельствуют о том, что боевики захватили небольшие по площади территории, близ Сектора Газы. Как пишет Al Jazeera, на территорию Израиля вторглось не менее тысячи палестинских боевиков. Они смогли проникнуть на территорию страны в четырех разных районах. В то же время, израильские военные постепенно, но достаточно активно восстанавливают контроль в этих населенных пунктах. И, вероятно, это произойдет довольно быстро.

Масштабы боев на карте:

В ХАМАСе официально объявили, что это война против Израиля. В частности, лидер боевого крыла организации "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам" Мухаммед ад-Дейф выступил и заявил, что эти боевые действия – ответ на "осквернение мечети Аль-Акса". Будет ли это новой Интифадой – покажет время.



Справочно! В настоящее время под словом Интифада понимается вооруженная борьба палестинских арабов против израильтян Западного берега реки Иордан и Сектора Газа (из которого Израиль окончательно вышел в 2005 году).

Но пока ни о какой апокалиптической войне (в широком смысле этого слова) речи нет. Чтобы об этом не говорили Нетаньяху и министр обороны Израиля.

Во-первых, война, как и в предыдущие годы, идет между Сектором Газа и Израилем.

Во-вторых, к ХАМАС, несмотря на призывы, не присоединилась даже проиранская Хезболла из соседнего Ливана, с которой у ХАМАС отношения довольно натянуты. Во время предварительных атак они не присоединялись, а поддерживали палестинцев фактически только на словах. Сейчас они выступили с заявлениями, поддерживающими ХАМАС, но не стали ничего обещать или объявлять о своем присоединении к войне. Такую же удобную позицию они занимали в 2021 году.

В третьих, не присоединились и милитарные группы Ирана в Сирии. Под вопросом даже участие ливанского крыла боевиков.

Была ли вспышка насилия ожидаемой? Вероятно, что да. Напряжение между палестинцами и израильтянами существенно возрастало. Особенно с тех пор, как к власти, после громкого коррупционного скандала, вернулось правое правительство Биньямина Нетаньяху. Ситуация стала еще более взрывоопасна, ведь он и слышать не хотел о каких-то переговорах с арабами.

Между тем в секторе Газа влияние боевиков ХАМАС росло, как и радикализация палестинцев в условиях фактического отсутствия власти, тлеющего конфликта и непростых условий жизни. Очередная война Газы и Израиля была лишь вопросом времени.

Возможно, теперь Нетаньяху совершит очередную наземную спецоперацию в Газе, которая может оказаться достаточно кровавой и дорогой, а еще непонятно, чем завершится.

Провал разведки – отставка Нетаньяху

Для разведки еврейского государства это, безусловно, значительный провал. Общеизвестным фактом является то, что в Израиле одна из самых разветвленных и совершенных агентурных сетей на Ближнем Востоке.

Агенты десятилетиями работают под прикрытием в многочисленных милитарных группах не только на палестинской территории, но и в соседних Ливане, Сирии, Египте и даже в Иране, который давно является самым ожесточенным врагом Израиля и поддерживает радикальных боевиков ХАМАСа. Ранее ЦАХАЛ активно ликвидировал вражеских вожаков точечными ударами из дронов.

Но сегодня, во время завершения одного из религиозных праздников, Израиль, похоже, застали врасплох. ХАМАС удалось спланировать и начать секретную и тщательно скоординированную атаку.

Учитывая, что последние полгода власти занимались борьбой за судебную реформу, то вполне вероятно, что угрозу из Газы отодвинули на второй план.

То, что Израиль ответит всем имеющимся у страны оружием, здесь даже нет никаких сомнений. В то же время, правительству Нетаньяху уже ставят резкие претензии относительно того, почему разведка не заметила и не предупредила подготовку нападения. И это точно отразится на внутриполитической ситуации после завершения этой эскалации. Вероятно, даже может привести к отставке правительства, как это уже было в 2021 году. Тем более что кресло под Нетеньяху и так расшатано. С другой стороны, он теперь вынужден показать силу и уверенность, чтобы предотвратить это.

Интересный факт! Боевики ХАМАС хвалятся, что якобы выпустили по Израилю около 5000 ракет. В то же время, израильские военные убеждают, что ракет было около 2 200. Для сравнения: во время 50 дней войны в Газе в 2014 году палестинцы выпустили по Израилю 4 000 ракет. В любом случае, статистика показывает, что боевики ХАМАС, похоже, научились делать ракеты в больших объемах, чем это было еще 10 лет назад.

Краткий экскурс в историю – в чем суть израильско-палестинского конфликта

Еще в начале прошлого века Великобритания контролировала территорию под названием Палестина после того, как Османскую империю разгромили в Первой мировой войне. Следует напомнить, что тогда на этих территориях большинство составляли арабы, а евреи были в меньшинстве..

Напряжение возросло, когда международное сообщество поручило Лондону создать в Палестине так называемый "национальный дом" для евреев. Действительно, для них это был дом предков, но палестинские арабы также претендовали на эту землю и выступали против таких действий.

В период с 1920-х по 1940-е годы количество евреев в Палестине существенно возрастало, ведь многие тогда убегали от преследований нацистов в Европе и пытались вернуться на свою историческую родину после Холокоста.

Уже тогда активно распространялось насилие между евреями и арабами, которым трудно было ужиться на такой компактной территории.

В 1947 году ООН проголосовала за разделение Палестины на отдельные еврейские и арабские государства, а Иерусалим фактически превратился в международный город. Этот план был поддержан еврейскими лидерами, но ожидаемо отклонили арабы. Он так и никогда не был реализован.

В 1948 году британцы так и не смогли решить проблему и ушли, оставив регион пылать, а еврейские лидеры провозгласили столь долгожданное для них создание государства Израиль.

Тогда же многие палестинцы, конечно, выступили против, после чего началась война. В Израиль вторглись войска из соседних арабских государств, которые не могли не поддержать арабов-палестинцев, а также преследовали свои геополитические цели.

Военные действия вскоре закончились прекращением огня, но Израиль уже к тому времени контролировал большую часть территории.



Установка флага Израиля в Эйлате, что ознаменовало окончание войны / фото Армия обороны Израиля



Квартал Яффо Манашия после минометных обстрелов / фото Walid Khalidi / Wiki

Тогда же Иордания оккупировала земли, которые стали называть Западным берегом, а Египет – Газу. Иерусалим же был разделен между Израилем на Западе и Иорданией на Востоке.

Поскольку мирное соглашение так и не было подписано, каждая из сторон обвиняла другую в насилии, а в последующие десятилетия продолжались жесткие бои.

Новая война вспыхнула уже в 1967 году. Тогда Израиль занял Восточный Иерусалим и Западный берег, большую часть Голландских Сирийских высот, а также Сектор Газа и египетский полуостров Синай.

Обратите внимание! Большинство палестинских беженцев и их потомков проживают в секторе Газа и на Западном берегу, а также в соседних Иордании, Сирии и Ливане. Израиль не позволил им и потомкам вернуться в свои дома. Еврейское государство до сих пор считает, что это переполнит и без того перенаселенную страну и угрожает ее существованию. Но причины, конечно, более политические.



Израильские военные все еще занимают Западный берег, и хотя они вышли из сектора Газа, ООН считает эту территорию оккупированной. Израиль претендует на весь Иерусалим как свою столицу, тогда как арабы-палестинцы хотят иметь свою столицу в Восточном Иерусалиме. Для обоих народов этот город священн.

В Секторе Газа фактической властью обладают палестинские боевики из группировки ХАМАС, которые десятилетиями ведут борьбу против Израиля. В то же время, на Западном берегу существует еще одна боевая организация – Хезболла. Обе группы часто финансировал Иран, который, как уже отмечалось, является врагом Израиля и даже не признает этой страны, называя "сионистским режимом". Но не стоит переоценивать абсолютное влияние Тегерана, у обеих организаций есть свои взгляды и автономия.

Сегодня Израиль и Египет контролируют границы Сектора Газа, чтобы остановить поступление оружия в ХАМАС.

В то же время, США, древний союзник Израиля, признали претензии Израиля на весь город.

Эскалация между Израилем и палестинцами происходит каждый год. Иногда несколько раз. Мирный план, который экспрезидент США Дональд Трамп пафосно называл "соглашением века", палестинцы отклонили, как слишком "однобокий".



Мапа Ізраїлю в сучасних кордонах / BBC

Когда наступит мир

Ключевые посредники в израильско-палестинских эскалациях – Египет и Иордания – уже пытаются посадить стороны конфликта за переговоры, но сейчас это сделать почти невозможно. Особенно пока идут кровавые столкновения на территории самого Израиля.

К тому же Нетаньяху не захочет просто так остановить боевые действия без решения-ответа, что удовлетворит общество и не позволит ему остаться с утраченным лицом.

Между тем в Иордании с тревогой ожидают, что война может перекинуться и на их территорию, учитывая симпатии местного населения к палестинцам и общую границу с Западным берегом, где пока все относительно спокойно.

На фоне этой опасности, по словам Нетаньяху, Израиль укрепит границы, чтобы "не дать другим странам совершить ошибку и вступить в войну", учитывая предыдущие арабо-израильские войны. Но, похоже, это только политическое заявление и не больше. Ведь в последнее время соседние арабские страны наоборот наладили с Израилем отношения и точно не захотят их портить и "вписываться" за боевиков-радикалов.

Прекратится ли в ближайшие годы этот конфликт? Нет, пока стороны между собой не договорятся. Но следует понимать, что для любого будущего договора они должны прийти к согласию по вопросам, где нужно идти на существенные уступки. В то же время на уступки пока никто не собирается идти и неизвестно, заинтересованы ли в этом все без исключения игроки, которые уже привыкли жить в такой реальности.