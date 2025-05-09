Сейчас в разведке рассказали уникальные детали об операциях с применением морских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документальный фильм Главного управления разведки "Морской бой. Эпоха дронов".

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Какими дронами ГУР атакует цели в Черном море

В разведке сообщили, что используют по меньшей мере 2 типа морских дронов для ударных операций в Черном море. Как рассказали в фильме, сейчас Украина развивает флотилию морских дронов, важную часть которой будут составлять именно безэкипажные платформы адаптированы для запуска ударных дронов-камикадзе. Такие усовершенствования позволяют наносить удары по наземным и высокоманевренным надводным целям.

В документальном фильме ГУР также показали сразу 2 морские дроны и рассказали об их различиях. Так, первую разницу можно увидеть в самой конструкции морских дронов. Первый дрон использует обычный лодочный двигатель с лопастями вместо водометов и может нести четыре контейнера с готовыми к запуску FPV-дронами.

Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения различного типа – воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО,

– рассказал разведчик группы спецназначения, привлеченный к применению дронов этого типа.

В то же время второй дрон показали не так подробно. На кадрах можно только увидеть, что он имеет другую конструкцию и имеет пусковую установку для 4 БпЛА.

Как пишет "Милитарный", с большой вероятностью, именно этот дрон мог неоднократно использоваться для поражения целей в Крыму. Кроме того, этот дрон мог поразить в акватории возле временно оккупированного Крыма уничтожил несколько боевых катеров врага, а также зенитный комплекс "Тор-М2".

Также в документальном фильме показали, как происходит управление морскими дронами. Так, сама станция управления морской платформой состоит из операторского кресла и органа управления, похожим на авиационный штурвал и рычаг управления скоростью хода.

На самом штурвале можно увидеть несколько кнопок. Одна из них, вероятно, отвечает за носовой крен безэкипажного судна.



Как морские дроны терроризируют врага: смотрите видео

К слову, украинские военные впервые в мире ударом морского дрона Magura уничтожили российский боевой самолет Су-30. Это произошло 2 мая в акватории порта Новороссийска.