Очевидно, это напрямую связано с масштабной атакой украинских морских дронов, во время которой впервые в мире удалось сбить истребитель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Россия снова взялась за разработку морских дронов

Оккупанты позиционируют российский "Катран" как многофункциональную платформу, на которую можно установить различное вооружение, включая опцию нести FPV-дроны "Скворец-ВМФ". Поэтому, в России утверждают, что такой морской дрон также можно использовать как ударную систему.

Впрочем, аналитики отмечают, что реальная эффективность такого применения "Катранов" вызывает значительные сомнения.

Все из-за специфики типа связи, который использует этот "Катран" – обычная радиосвязь, которая прекрасно глушится системами РЭБ, а также значительно ограничивает радиус действия. И хотя он декларируется на дальности до 100 – 200 километров, но это возможно реализовать через уязвимую сеть ретрансляторов,

– отметили аналитики.

Кроме того, FPV-дроны "Скворец-ВМФ" на 10-дюймовой раме имеют дальность действия до 5 – 10 километров. Они также управляются с помощью радиоканала, а носитель должен быть близко к берегу.

Однако, после успешного сбития истребителей с помощью дронов, в России снова заинтересовались разработкой "Катранов", Вероятно, теперь россияне попытаются его усовершенствовать, чтобы противодействовать украинским морским дронам. Так, одним из вариантов вооружения российского морского дрона "Катран" является крупнокалиберный пулемет "Корд". Поэтому, Россия, вероятно, хочет превратить свой морской дрон в угрозу для Magura.

Однако этому Украина может противодействовать. По словам аналитиков, достаточно оснастить морские дроны системами РЭБ, а также своими средствами поражения вражеских морских дронов.

"И речь уже точно идет о том, что в обозримом будущем речь будет идти о комплексных операциях крупных беспилотных группировок собранных из дронов с различной специализацией и задачами", – резюмировали в СМИ.

Напомним, что украинские военные впервые в мире ударом морского дрона Magura уничтожили российский боевой самолет Су-30. Это произошло 2 мая в акватории порта Новороссийска.