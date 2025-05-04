Сообщает 24 Канал со ссылкой на Naval News.

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Что известно о MAGURA V7

Кое-где можно было встретить информацию о том, что для сбития российских Су-30 использовали дрон MAGURA V5, однако на самом деле это был больший по размеру MAGURA V7.

Дрон MAGURA V7 / Фото Naval News

В издании рассказали, что V7 – фактически, увеличенный вариант MAGURA V5, базовой модели,, который используется для тарана вражеских кораблей с помощью взрывного заряда. Его длина составляет примерно 8 метров по сравнению с 5,5 метрами у V5.

Известно также, что MAGURA V7 может переносить на себе ракеты Sidewinder, правда, пока неизвестно, может ли этот дрон нести другое вооружение.

Также MAGURA V7 имеет схожие очертания с версией V5, но имеет измененную форму носовой части. Эта особенность свидетельствует об улучшенной мореходности, что может быть полезным для операций зимой. На нем можно увидеть несколько антенн связи и датчиков.

Отсутствие ударных взрывателей указывают на то, что MAGURA V7 не имеет взрывного заряда в носовой части, однако это можно настроить.

Что известно о ракетах Sidewinder, которые переносит MAGURA V7

На пусковых рельсах дрона можно заметить две ракеты Sidewinder американского производства. Вероятно, они могут подниматься для запуска.

Дальность действия и характеристики ракеты подобны советским ракетам AA-11 Archer (Р-73), используемых на "Морском драконе". Боевые действия могут происходить на расстоянии около 10 километров, хотя на практике она может быть гораздо короче, чем в теории,

– рассказали в издании.

В статье отмечается, что нельзя недооценивать успех украинских беспилотных надводных аппаратов, ведь они переписывают правила морской войны.