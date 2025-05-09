Нині у розвідці розповіли унікальні деталі про операції із застосуванням морських дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на документальний фільм Головного управління розвідки "Морський бій. Епоха дронів".

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Якими дронами ГУР атакує цілі у Чорному морі

У розвідці повідомили, що використовують щонайменше 2 типи морських дронів для ударних операцій у Чорному морі. Як розповіли у фільмі, нині Україна розбудовує флотилію морських дронів, важливу частину якої складатимуть саме безекіпажні платформи адаптовані для запуску ударних дронів-камікадзе. Такі удосконалення дозволяють завдавати удари по наземних та високоманеврових надводних цілях.

У документальному фільмі ГУР також показали одразу 2 морські дрони та розповіли про їхні відмінності. Так, першу різницю можна побачити у самій конструкції морських дронів. Перший дрон використовує звичайний човновий двигун з лопатями замість водометів та може нести чотири контейнери з готовими до запуску FPV-дронами.

Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу – повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об'єднані штучним інтелектом зразка НАТО,

– розповів розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу.

Водночас другий дрон показали не так детально. На кадрах можна лише побачити, що він має іншу конструкцію та має пускову установку для 4 БпЛА.

Як пише "Мілітарний", з великою ймовірністю, саме цей дрон міг неодноразово використовуватися для ураження цілей у Криму. Крім того, цей дрон міг уразити в акваторії біля тимчасово окупованого Криму знищив кілька бойових катерів ворога, а також зенітний комплекс "Тор-М2".

Також у документальному фільмі показали, як відбувається керування морськими дронами. Так, сама станція керування морською платформою складається з операторського крісла та органа управління, схожим на авіаційний штурвал та важіль керування швидкістю ходу.

На самому штурвалі можна побачити кілька кнопок. Одна з них, ймовірно, відповідає за носовий крен безекіпажного судна.



Як морські дрони тероризують ворога: дивіться відео

До слова, українські військові вперше у світі ударом морського дрона Magura знищили російський бойовий літак Су-30. Це сталося 2 травня в акваторії порту Новоросійська.