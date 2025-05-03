Це сталося в пʼятницю, 2 травня. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР.
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Воїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак
В пресслужбі ГУР повідомили, що історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.
Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море – на дно володінь безжального "Нептуна",
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що цей успішний удар по бойовому літаку противника відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск, де росіяни ховають "залишки свого чорноморського флоту".
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