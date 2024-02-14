Це власна розробка українських інженерів, яка вдало відпрацьовує по ворожих цілях. Що відомо про надводний безпілотник Magura V5 – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Історія створення дрона

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський оголосив, що Україна планує створити перший у світі український флот морських дронів. Тоді на платформі UNITED24 було відкрито збір на створення таких безпілотників. В анонсі мовилося, що морський дрон повинен мати дальність ходу до 800 кілометрів й нести бойове навантаження до 200 кілограмів.

Вже у липні 2023 року в Туреччині на виставці International Defence Industry Fair презентували український дрон Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) – морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат V-типу.



Дрон Magura V5 / Фото "СпецТехноЕкспорт"

Розробник дрона "СпецТехноЕкспорт" заявив, що безпілотник багатоцільовий. Magura V5 може виконувати різні операції, зокрема, спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а ще виконану вати бойові місії. Розробники також заявили, що завдяки гідродинамічному корпусу й витонченому профілю дрон може пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах,

– наголосили розробники.

Вже 29 липня 2023 року телеканал CNN опублікував репортаж про надводні безпілотники Magura V5. Це стало своєрідним підтвердженням, що є не лише виставкові зразки, а й готові розробки, які здатні атакувати цілі ворога.

Сюжет CNN про українські дрони Magura V5: дивіться відео

Характеристики морського дрона Magura V5

Згідно з інформацією з мережі, морський дрон Magura V5 має наступні характеристики:

Довжина – 5,5 метра,

Ширина – 1,5 метра,

Повна вага – 1000 кг

Корисне навантаження – 320 кілограмів,

Операційний радіус дії – до 400 кілометрів,

Дальність ходу – до 800 кілометрів,

Автономність – до 60 годин,

Крейсерська швидкість – 41 кілометр за годину,

Максимальна швидкість – 78 кілометрів за годину,

Зв'язок – mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

Найцікавішою деталлю є пункт щодо управління. Зокрема, видання Defense Express зазначило, що Magura V5 є найцікавішим надводним безпілотником, оскільки для його запуску не потрібна складна інфраструктура. Журналісти проаналізували сюжет CNN й дійшли висновку, що пульт управління досить компактний й не більший за площиною, аніж звичайний ноутбук.

За приблизними даними, вартість комплексу сягає близько 10 мільйонів гривень.

Magura V5 знищує російський флот

Дрони Magura V5 вже продемонстрували свою ефективність. У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії. Судно перебувало на рейді в районі озера Донузлав, коли його уразили морські дрони.

Як згодом розповів Кирило Буданов, у рамках цієї спецоперації використали 6 дронів Magura V5. У мережі також опублікували кадри влучної роботи спецпризначенців. На них видно роботу лише 3 надводних безпілотників, але й вони вражають своєю маневреністю. Зокрема, на відео видно, що окупанти відкрили вогонь по морському дрону й, вочевидь, намагалися його затопити. Втім оператор Magura V5 зміг уникнути ворожих куль і уразити корабель. 6 дронів влучили у корпус ракетного катера "Івановєц". Як наслідок – корабель перекинувся на корму і затонув.

Як дрони Magura V5 затопили "Івановєц": дивіться відео

14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Судно Чорноморського флоту також потопили дрони Magura V5. Успішну місію, як і минулого разу, здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України.

Унаслідок успішної роботи Magura V5 ВДК "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

Magura V5 потопили ВДК "Цезар Куніков": дивіться відео

Експерти зауважують, що ворог безсилий проти українських морських дронів Magura V5. За словами Романа Світана, це найшвидший морський дрон, тому окупантам дуже складно йому протидіяти.