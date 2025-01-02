Деталі передає 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Про що свідчить операція ГУР зі знищення гелікоптерів Мі-8

Певна річ, ГУР пише новітню історію. Адже операція зі знищення ворожих гелікоптерів з надводних дронів Magura V5 дивовижна.

Аналітики Defence Express підкреслили: щоб досягти успіху, треба було вдосконалити всі елементи, починаючи від системи управління морськими дронами та закінчуючи адаптацією ракет Р-73 до використання в умовах морського середовища.

І роботи з вдосконалення ракетного варіанту морських дронів Magura V5 дали свій результат. Ба більше, вдалося витиснути максимальну ефективність.

Росіяни опинилися на шляху наших дронів не просто так. Швидше за все, вони були залучені до патрулювання акваторії Чорного моря.

Ворог вирішив, що патрулю з трьох Мі-8 буде достатньо. І жорстоко помилився.

Оператори морських дронів переграли ворога і на рівні тактичної підготовки, і це в свою чергу дало можливість повною мірою розкрити ті технічні вдосконалення, які були проведені на ракетному варіанті морських дронів Magura V5,

– підсумували аналітики.

Цікаво, що пропагандисти підтвердили втрату своїх екіпажів. Кажуть, що це найбільша одномоментна втрата найкращих пілотів із 2022 року. Але свідчення кримчан у мережі про момент збиття підчищають (бій відбувся в районі Тарханкута).